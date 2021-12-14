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Falsa afirmação

Moraes mantém inquérito contra Bolsonaro por associação entre vacina e Aids

Na decisão desta terça-feira (14), Moraes rejeitou os argumentos do procurador-geral da República, Augusto Aras, para que esse inquérito fosse revisto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 dez 2021 às 20:01

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 20:01

O presidente Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), manteve a instauração de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) pela falsa associação que fez entre a vacina contra a Covid-19 e o risco de se contrair o vírus da Aids.
Na decisão desta terça-feira (14), Moraes rejeitou os argumentos do procurador-geral da República, Augusto Aras, para que esse inquérito fosse revisto.
Aras alegou na segunda (13) que a Procuradoria já apura a situação e que a existência do inquérito configuraria dupla apuração dos mesmos fatos, o que é ilegal.
O ministro deu prazo de 24 horas para que a PGR (Procuradoria-Geral da República) envie ao tribunal o procedimento preliminar sobre os mesmos fatos aberto na instituição sob pena, se desrespeitada a ordem, de desobediência à ordem judicial e obstrução de Justiça.

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