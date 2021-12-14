Moraes mantém inquérito contra Bolsonaro por associação entre vacina e Aids

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

Na decisão desta terça-feira (14), Moraes rejeitou os argumentos do procurador-geral da República, Augusto Aras, para que esse inquérito fosse revisto.

Aras alegou na segunda (13) que a Procuradoria já apura a situação e que a existência do inquérito configuraria dupla apuração dos mesmos fatos, o que é ilegal.