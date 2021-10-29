AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Míriam Leitão expõe em livro autoritarismo de Bolsonaro
"Pior governante"

Míriam Leitão expõe em livro autoritarismo de Bolsonaro

Jornalista lança "A Democracia na Armadilha", com textos publicados de abril de 2016 a julho de 2021. São 153 colunas ao longo de quase 500 páginas

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 14:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 out 2021 às 14:41
Miriam Leitão em seminário do TCES
Miriam Leitão em seminário do TCES Crédito: Divulgação/TCES
"Bolsonaro sabota a saúde do povo brasileiro, estimula comportamentos temerários e perturba a ordem pública. Ele é o pior governante que poderíamos ter numa crise desta dimensão", escreveu a jornalista Míriam Leitão em 9 de junho de 2020 em sua coluna no jornal O Globo.
Àquela altura, o Brasil chegava a 37 mil mortes por Covid-19 e, nos meses seguintes, como se sabe, tudo iria piorar muito.
O país já ultrapassou 605 mil vidas perdidas e o presidente associou, em live na semana passada, a vacina contra o coronavírus à transmissão do HIV, o vírus da Aids, provocando reações enfáticas de comunidades científicas.
Aquela coluna, cujo título é "O Crime da Desinformação", está no recém-lançado "A Democracia na Armadilha - Crônicas do Desgoverno", livro que reúne textos de abril de 2016 a julho de 2021. Além de colunista do Globo, a jornalista mineira de 68 anos é apresentadora da GloboNews e comentarista da rádio CBN.
São 153 colunas ao longo de quase 500 páginas. "Eu tive que fazer escolhas, cortar mesmo na carne para selecionar os textos. O foco principal são as ameaças à democracia, com um panorama do governo em geral", afirma Miriam Leitão.
A fim de mostrar a ação do presidente para enfraquecer as instituições, os textos não se limitam à política partidária. Passam por temas como a forte adesão dos militares ao governo federal, a corrosão da economia sob Paulo Guedes e o descaso com os povos indígenas.
"A Democracia na Armadilha" tem peculiaridades nos recortes que determinam o seu começo e o seu fim.
Uma opção convencional seria iniciar o livro com os textos de janeiro de 2019, ponto de partida deste mandato presidencial.
Mas a jornalista e a equipe da Intrínseca, editora pela qual o livro é lançado, decidiram publicar 12 colunas que antecedem a posse de Bolsonaro para reconstituir o caminho do candidato até a vitória na disputa para o Planalto e, principalmente, para mostrar que o desastre do governo já estava indicado na campanha eleitoral.
"A campanha de Bolsonaro é obscura em todas as áreas, não apenas na econômica", Míriam escreveu em setembro de 2018, três semanas antes do primeiro turno. "Quanto menos Bolsonaro fala, mais ele é poupado do constrangimento de exibir seu enorme vazio de ideias e propostas."

Veja Também

Bolsonaro critica julgamento para cassar chapa: "A que ponto chegou o TSE?"

Seria previsível ainda que a autora e a editora aguardassem o desfecho deste mandato para encerrar um ciclo de análises. No entanto, diante das recorrentes ameaças autoritárias do presidente, optaram em concluir o livro com 2 anos e meio de Bolsonaro no poder.
"Decidimos fazer o livro antes do fim do governo Bolsonaro porque o objetivo dele já está dado [o rompimento com a democracia], não temos dúvidas. O livro não vai promover uma mudança, mas pode servir como um alerta", diz ela.
"A Democracia na Armadilha" se insere no que a jornalista chama de "escritos de emergência". "É hora de falar que estão acendendo todas as luzes do painel, e esse avião pode cair. E é preciso dizer isso agora", afirma, sublinhando a palavra "agora" na entrevista à Folha.
O senso de urgência é crescente com o correr das páginas, com uma nítida mudança de tom quando o coronavírus chega ao Brasil.
"Quando vem a pandemia, ele se mostra a pior pessoa que podia estar naquele cargo, sem nenhum sentimento. Os ataques à democracia vinham junto dos ataques a quem estava sofrendo com a Covid-19", diz.
Há dezenas de textos sobre a questão ambiental, tema caro à autora e presente em outros livros dela, como "História do Futuro".
Na coluna "A Economia do Desmatamento", de janeiro de 2020, Míriam Leitão escreveu: "É urgente que este governo conclua o período de noviciado e entenda o que se passa na Amazônia para poder deter o aumento do desmatamento".
Passados quase dois anos, a pergunta é inevitável: o governo entendeu? "Sim, entendeu e se aliou aos bandidos, a quem queria destruir. O governo fez uma aliança clara com os grileiros, com os desmatadores, com aqueles que ameaçam os indígenas, com os garimpeiros", responde a jornalista.
No último texto selecionado para o volume, publicado em julho deste ano, a autora compara o agressor do regime democrático ao agressor da mulher.
"A democracia está sendo agredida. O agressor é o presidente da República. Ele tem ajudantes militares e civis. O maior risco é não ver o perigo porque, como nos casos de violência contra a mulher, o fim pode ser a morte."
  • A DEMOCRACIA NA ARMADILHA - CRÔNICAS DO DESGOVERNO
  • Preço R$ 90 (ebook, R$ 45)
  • Autor: Míriam Leitão
  • Editora Intrínseca (496 págs.)

Veja Também

"Todo mundo vai jogar pedra" no Bolsonaro, diz Mourão sobre ausência na COP26

TSE tem maioria contra cassação de Bolsonaro e critica WhatsApp nas eleições

Bolsonaro abandona entrevista após pergunta de humorista sobre rachadinha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que será feito para diminuir a bagunça no acesso a Santa Teresa
Fábrica da GWM em Iracemapolis, interior do Estado de São Paulo
O projeto da GWM e o licenciamento ambiental
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados