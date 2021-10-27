Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro critica julgamento para cassar chapa: "A que ponto chegou o TSE?"
Fake News

Bolsonaro critica julgamento para cassar chapa: "A que ponto chegou o TSE?"

"Fake news contra o PT? Fake news contra o PT é dizer que é um partido de gente honesta, aí seria fake news. Que eles não são corruptos, aí seria fake news", ironizou

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 15:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 out 2021 às 15:40
O presidente Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
presidente Jair Bolsonaro criticou, nesta quarta-feira (27), o julgamento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) das ações que pedem a cassação do mandatário e do vice Hamilton Mourão por participação em esquema de disparo em massa de fake news nas eleições de 2018.
Para Bolsonaro, o tribunal nem sequer deveria ter pautado o julgamento.
"Olha os problemas que eu enfrento, olha o julgamento no TSE de ontem. A que ponto chegou o TSE? Tem certas coisas que nem tem que colocar em pauta, tem que arquivar. Estão atrás de mim ainda achando que eu cometi fake news durante a campanha, queriam cassar a chapa", disse Bolsonaro, em entrevista à emissora Jovem Pan News.
"Que fake news contra o PT? Fake news contra o PT é dizer que é um partido de gente honesta, aí seria fake news. Que eles são contra o aborto, aí seria fake news; que eles defendem a família tradicional, daí seria fake news; que eles não são corruptos, aí seria fake news."
O TSE tem três votos contra a cassação de Bolsonaro e de Mourão.

Veja Também

Bolsonaro volta a chamar mercado financeiro de "nervosinho"

"Não vai acontecer nada", diz Mourão sobre julgamento de chapa com Bolsonaro

Presidente do TSE anuncia Comissão de Transparência das Eleições

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fake news Jair Bolsonaro TSE Eleições 2020
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Drible na imprensa, 'clara sintonia' : o que os jornais do mundo disseram sobre encontro de Lula e Trump
Vasco vence na Libertadores de futebol de areia
Vasco aplica maior goleada da Libertadores de futebol de areia e avança à semifinal
Imagem de destaque
Aulas práticas para jovens viram "reforma" de prédio centenário no Centro de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados