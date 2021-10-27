Bolsonaro critica julgamento para cassar chapa: "A que ponto chegou o TSE?"

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR

Para Bolsonaro, o tribunal nem sequer deveria ter pautado o julgamento.

"Olha os problemas que eu enfrento, olha o julgamento no TSE de ontem. A que ponto chegou o TSE? Tem certas coisas que nem tem que colocar em pauta, tem que arquivar. Estão atrás de mim ainda achando que eu cometi fake news durante a campanha, queriam cassar a chapa", disse Bolsonaro, em entrevista à emissora Jovem Pan News.

"Que fake news contra o PT? Fake news contra o PT é dizer que é um partido de gente honesta, aí seria fake news. Que eles são contra o aborto, aí seria fake news; que eles defendem a família tradicional, daí seria fake news; que eles não são corruptos, aí seria fake news."