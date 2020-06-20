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Bandeira branca

Ministros do governo dizem que Bolsonaro quer nova relação com STF

Em encontro com o ministro do STF Alexandre de Moraes, representantes do governo federal disseram que o presidente quer iniciar uma nova fase com o Judiciário.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2020 às 07:29

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 07:29

Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro estaria disposto a iniciar uma nova fase na relação com o Judiciário Crédito: Marcos Corrêa/PR
Um dia após demitir Abraham Weintraub do Ministério da Educação num gesto ao Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) enviou, por meio de integrantes da ala jurídica do governo, recado à corte de que quer distensionar a relação com o Judiciário.
Nesta sexta (19), os ministros Jorge de Oliveira (Secretaria-Geral), André Mendonça (Justiça) e José Levi do Amaral (Advocacia Geral da União) viajaram a São Paulo para um encontro com o ministro Alexandre de Moraes. Moraes é relator do inquérito das fake news no STF e conduz o caso das investigações do atos antidemocráticos contra a corte. O ministro irritou o presidente Jair Bolsonaro ao quebrar sigilos de apoiadores e aliados políticos.

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Oficialmente, a reunião serviu para que os ministros discutissem processos relacionados à terra indígena Raposa Serra do Sol, prejuízos ao setor sucroalcooleiro, a possibilidade de o Tribunal de Contas da União (TCU) declarar indisponibilidade de bens e ação sobre controle de armas e munições por parte do Exército.
O principal objetivo do encontro, porém, foi buscar uma aproximação com Moraes. Segundo relato, os integrantes do governo disseram que Bolsonaro está disposto a iniciar um nova fase na relação com o Judiciário.
Moraes é o relator do inquérito que investiga o disparo de fake news contra o governo e que atinge aliados de Bolsonaro. Nesta semana, o STF decidiu que a investigação é constitucional e autorizou o prosseguimento do inquérito por 10 a 1. O julgamento levou preocupação ao Planalto por mostrar que o Supremo está coeso e decidido a barrar o que considera ataques à corte.

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Além deste, Moraes também é relator de outro inquérito, que apura a organização de atos antidemocráticos e que também envolve apoiadores de Bolsonaro. A reunião entre os ministros ocorre na semana em que o presidente fez um dos gestos mais contundentes na tentativa de pacificar sua relação com a corte ao tirar Weintraub do MEC, cujo anúncio ocorreu nesta quinta (18).
Em reunião no dia 22, o ex-ministro da Educação chamou de "vagabundos" e defendeu a prisão de ministros do Supremo. No último domingo (14), ele participou de ato a favor do governo Bolsonaro um dia após manifestantes terem atirado fogos de artifício contra o Supremo simulando o bombardeio.

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Na ocasião, Weintraub voltou a falar em "vagabundos", mas não especificou a quem se referia. A participação do ministro no protesto reforçou os pedidos de integrantes do STF pela demissão do aliado de Bolsonaro.
Temendo o avanço de investigações contra o Executivo, o presidente cedeu e exonerou o aliado. Na avaliação de integrantes do Supremo, o demissão demorou a ocorrer, mas foi um gesto para distensionar o ambiente com a corte. Mesmo assim, ministros ressaltam que não vão tolerar ataques desmedidos ao Supremo.

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A posição considerada ambígua de Bolsonaro, que ora acena em gesto de paz ao STF ora reclama da corte, tem irritado os integrantes do tribunal.

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