Ministro da Justiça faz cateterismo após mal-estar, mas passa bem

O ministro da Justiça, André Mendonça, foi submetido a um cateterismo na manhã deste domingo (13) após ter sentido uma dor torácica durante a madrugada.

André Mendonça, ex-AGU e ministro da Justiça do governo Bolsonaro Crédito: JOSE DIAS/PR

Segundo a assessoria de imprensa da pasta, o resultado do exame, realizado em Brasília, não demonstrou anormalidade em seu estado de saúde e ele passa bem.

No final da tarde deste domingo, a assessoria informou que a equipe de cardiologia do Hospital Brasília descartou infarto, mas diagnosticou miocardite aguda, "inflamação do músculo do coração desencadeada, na maioria das vezes, por um processo viral".

Ainda de acordo com a nota enviada pela assessoria, o ministro passou por novo teste para identificar coronavírus e os resultados do PCR e da tomografia deram negativos.

"O ministro André Mendonça foi medicado e está bem. Por orientação médica, continuará internado para observação, pelo menos, pelas próximas 48h", indicou o comunicado.