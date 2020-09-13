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Dor torácica

Ministro da Justiça faz cateterismo após mal-estar, mas passa bem

Hospital Brasília descartou infarto, mas diagnosticou miocardite aguda. Por precaução, André Mendonça fez outros exames e continuará internado para observação

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2020 às 15:20
O ministro da Justiça, André Mendonça, foi submetido a um cateterismo na manhã deste domingo (13) após ter sentido uma dor torácica durante a madrugada.
André Mendonça, ex-AGU e ministro da Justiça do governo Bolsonaro
André Mendonça, ex-AGU e ministro da Justiça do governo Bolsonaro Crédito: JOSE DIAS/PR
Segundo a assessoria de imprensa da pasta, o resultado do exame, realizado em Brasília, não demonstrou anormalidade em seu estado de saúde e ele passa bem.
No final da tarde deste domingo, a assessoria informou que a equipe de cardiologia do Hospital Brasília descartou infarto, mas diagnosticou miocardite aguda, "inflamação do músculo do coração desencadeada, na maioria das vezes, por um processo viral".
Ainda de acordo com a nota enviada pela assessoria, o ministro passou por novo teste para identificar coronavírus e os resultados do PCR e da tomografia deram negativos.
"O ministro André Mendonça foi medicado e está bem. Por orientação médica, continuará internado para observação, pelo menos, pelas próximas 48h", indicou o comunicado.
O presidente Jair Bolsonaro fez uma visita a Mendonça na tarde deste domingo e deixou o hospital sem falar com a imprensa.

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