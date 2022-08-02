Ministro da Defesa pede a TSE acesso a códigos-fonte das urnas eletrônicas

O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, solicitou ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, acesso aos códigos-fonte das urnas eletrônicas. O ofício é classificado pela pasta como "urgentíssimo" e pede a disponibilização dos dados até o dia 12 de agosto. "A fim de possibilitar a realização de procedimentos de fiscalização", justifica o ministro da Defesa.
"Haja vista o exíguo tempo disponível até o dia da votação, solicito que o acesso aos códigos-fonte seja disponibilizado, para a execução do trabalho da Equipe das Forças Armadas de Fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação, na janela de trabalho inicial de 2 a 12 de agosto de 2022", diz o ofício.
Paulo Sérgio é a ponte entre o presidente Jair Bolsonaro e as Forças Armadas nos ataques sem provas ao sistema eleitoral brasileiro, considerado um pilar do Estado Democrático de Direito. Os militares exigem uma apuração paralela de votos, o que foi negado pelo TSE.