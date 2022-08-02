Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ministro da Defesa pede a TSE acesso a códigos-fonte das urnas eletrônicas
Eleições 2022

Ministro da Defesa pede a TSE acesso a códigos-fonte das urnas eletrônicas

O ofício é classificado como "urgentíssimo" e pede a disponibilização dos dados até  12 de agosto. "A fim de possibilitar a realização de procedimentos de fiscalização", justifica Paulo Sérgio Nogueira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 ago 2022 às 19:30

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 19:30

ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, solicitou ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, acesso aos códigos-fonte das urnas eletrônicas. O ofício é classificado pela pasta como "urgentíssimo" e pede a disponibilização dos dados até o dia 12 de agosto. "A fim de possibilitar a realização de procedimentos de fiscalização", justifica o ministro da Defesa.
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
Novas urnas eletrônicas são apresentadas Crédito: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE
"Haja vista o exíguo tempo disponível até o dia da votação, solicito que o acesso aos códigos-fonte seja disponibilizado, para a execução do trabalho da Equipe das Forças Armadas de Fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação, na janela de trabalho inicial de 2 a 12 de agosto de 2022", diz o ofício.
Paulo Sérgio é a ponte entre o presidente Jair Bolsonaro e as Forças Armadas nos ataques sem provas ao sistema eleitoral brasileiro, considerado um pilar do Estado Democrático de Direito. Os militares exigem uma apuração paralela de votos, o que foi negado pelo TSE.

LEIA MAIS 

É falso que TSE tem 32 mil urnas grampeadas com o objetivo de fraudar a eleição

Lula chama Bolsonaro de troglodita e diz que ataques são medo de surra nas urnas

Bolsonaro minimiza ataque às urnas feito em encontro com embaixadores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

TSE Urnas Eletrônicas Ministério da Defesa Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A história por trás da tradição de comer ovos de chocolate na Páscoa
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados