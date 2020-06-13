Ministério da Saúde lança campanha nacional para incentivar doação de sangue

Doação de sangue Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Rodolfo Duarte Firmino, coordenador geral de Sangue e Hemoderivados do ministério, lembrou que, no Brasil, 100% das doações de sangue são voluntárias. "É um ato que beneficia qualquer pessoa", disse, citando benefícios para quem recebe e para quem doa.

O sangue é essencial em atendimentos de urgência, por exemplo, cirurgias de grande porte e tratamentos de pessoas com doenças crônicas. Segundo Firmino, o País é referência em políticas responsáveis e seguras para a doação de sangue, cuja experiência é utilizada em cooperações com países como Uruguai, El Salvador, Honduras, Equador, República Dominicana e França.

No Brasil, 1,6% da população é doadora, ou seja, 16 em cada mil brasileiros doam sangue. "Ainda é um número que a gente considera que cabe uma expansão, um crescimento", disse o coordenador. A Organização Mundial da Saúde preconiza que o ideal é que 1% da população seja doadora. Do total de doadores, 60% são homens, 40% são mulheres e 63% são maiores de 29 anos.

Firmino destacou que as doações de sangue no País têm sofrido tendência de queda ao longo dos últimos quatro anos, mas, por outro lado, há uma tendência crescente da necessidade de transfusão de sangue. Alguns requisitos básicos para doar sangue são ter entre 16 e 69 anos, não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação, pesar ao menos 50 quilos e ter boas condições de saúde. Firmino destacou que todo sangue coletado é testado e só é liberado para uso após confirmar que é um material saudável.