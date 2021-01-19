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Vacinação

Ministério da Saúde conclui distribuição do 1° lote da CoronaVac

Foram distribuídas 6 milhões de doses da CoronaVac. A estimativa é que este primeiro lote seja utilizado para imunizar até 3 milhões de pessoas.
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 jan 2021 às 15:26

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 15:26

No Aeroporto de Vitória - Chegada da vacina contra a covid - 19, Sars-CoV-2, produzida pelo Instituto Butantan e Sinovac
Chegada da vacina contra a Covid - 19, Sars-CoV-2, produzida pelo Instituto Butantan e Sinovac Crédito: Fernando Madeira
Ministério da Saúde divulgou nota na tarde de hoje (19) afirmando que concluiu a distribuição do 1º lote de vacinas para os 26 estados e para o Distrito Federal. Com a medida, a imunização de pessoas contra a Covid-19 tem início no Brasil.
Foram distribuídas 6 milhões de doses da CoronaVac, do Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A estimativa é que este primeiro lote de doses seja utilizado para imunizar até 3 milhões de pessoas. No grupo prioritário estão profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência vivendo em instituições de longa permanência e indígenas em aldeias.
A operação começou nesta segunda-feira (18) pela manhã. O titular da pasta, Eduardo Pazuello, participou de reunião com governadores em São Paulo, quando foi demandado pelas autoridades estaduais que a distribuição permitisse o início das campanhas de vacinação. A previsão anterior era de que a campanha nacional começaria amanhã (20).
Na atualização de ontem à noite do Ministério da Saúde, já haviam recebido as doses os estados do Tocantins, Piauí, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Hoje as entregas foram concluídas.
Os envios foram realizados pelas companhias aéreas Azul, Gol, TAM e Voepass, além de aeronaves militares, que transportaram doses para 11 capitais e para a cidade de Tabatinga, no oeste do Amazonas.
Com o envio das doses, os estados já começaram suas campanhas de imunização. São Paulo foi o primeiro estado a vacinar, ainda no domingo (17).

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