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Pré-selecionados

Ministério da Educação divulga resultado do Fies

A complementação da inscrição dos estudantes começa nesta terça-feira (4) e segue até as 23h59 de quinta-feira (6)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 07:41

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 07:41

FIES
Nesta edição do Fies, 107.875 mil inscritos disputam 30 mil vagas, ofertadas em mais de 1,3 mil instituições de ensino superior Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
A partir desta terça-feira (4), o Ministério da Educação (MEC) divulga o resultado dos candidatos pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A complementação da inscrição desses estudantes começa hoje mesmo e segue até as 23h59 de quinta-feira (6). Nesta edição, 107.875 mil inscritos disputam 30 mil vagas, ofertadas em mais de 1,3 mil instituições de ensino superior.

LISTA DE ESPERA

Quem não foi selecionado na chamada única do Fies ainda pode disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera, em que a inclusão é automática. Nesse caso, o prazo de convocação segue até as 23h59 de 31 de agosto.

PROGRAMA

O Fies é um programa do MEC que concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, em instituições particulares de educação superior. O fundo é um modelo de financiamento estudantil moderno, divido em diferentes modalidades, podendo conceder juro zero a quem mais precisa. A escala varia conforme a renda familiar do candidato.
Com informações da Agência Brasil

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