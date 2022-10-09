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Monkeypox

Minas Gerais tem segunda morte por varíola dos macacos confirmada

Vítima é um rapaz de 21 anos, internado desde 11 de setembro

Publicado em 09 de Outubro de 2022 às 19:12

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 out 2022 às 19:12
A Prefeitura de Pouso Alegre (MG) confirmou, neste domingo (9), a morte de uma pessoa por varíola dos macacos. Segundo comunicado, a vítima é um rapaz de 21 anos, com comorbidades, que estava internado desde 11 de setembro.
Atualmente, no município, há 4 casos confirmados (sendo um deles o paciente que foi a óbito e os demais que passaram pelo isolamento domiciliar), 1 em análise e 45 descartados.
Varíola dos macacos é causada Varíola dos macacos: ES terá grupo para monitorar casos
Varíola dos macacos: Brasil tem mais de 8,3 mil casos confirmados da doença Crédito: Samuel F. Johanns/Pixabay
De acordo com boletim divulgado pelo Ministério da Saúde na sexta-feira (7), até o momento, há 8.340 casos confirmados de varíola dos macacos no Brasil. Outros 4.586 estão em acompanhamento.
O Estado de São Paulo reúne o maior número de casos (3.843), seguido por Rio de Janeiro (1.120) e Minas Gerais (514). Com a morte informada neste domingo, o país já registra dois óbitos em Minhas Gerais e outros dois no Rio de Janeiro.
Segundo o Ministério da Saúde, já está no Brasil o primeiro lote importado de vacinas contra a monkeypox. A remessa de 9,8 mil doses desembarcou na terça-feira passada (4) no Aeroporto de Guarulhos (SP).
Cerca de 50 mil doses foram compradas pelo governo via fundo rotatório da Organização Pan-americana da Saúde (Opas). Os próximos lotes estão previstos para serem entregues até o fim de 2022.

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