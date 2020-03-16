Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Minas Gerais suspende aulas nas escolas estaduais devido ao coronavírus
Covid-19

Minas Gerais suspende aulas nas escolas estaduais devido ao coronavírus

Boletim da Secretaria de Estado da Saúde registra quatro casos confirmados de coronavírus no Estado, todos no interior

Publicado em 16 de Março de 2020 às 10:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 10:54
Aulas suspensas Crédito: Prefeitura de Montanha/ Divulgação
As aulas da rede estadual de ensino de Minas Gerais vão ser suspensas a partir da próxima quarta-feira (18) como forma de prevenção contra a propagação do coronavírus no Estado. A medida consta em decreto publicado neste domingo (15) pelo governador Romeu Zema (Novo). A previsão é que as aulas sejam retomadas na segunda (23).
A assessoria de comunicação do governo informou que a opção pelo inicio do recesso na quarta-feira, e não segunda, ocorreu para que os pais possam se adequar à medida. Segundo o Estado, "a medida está em sintonia com as determinações do Ministério da Saúde para combater a disseminação da covid-19 no país".
O decreto determina ainda o impedimento do retorno ao trabalho de servidores que estiveram em localidades com alto índice de transmissão comunitária do vírus. O impedimento, segundo o estado, vale por 14 dias, caso o servidor apresente sintomas da doença, ou por sete dias, caso não haja sintomas. 

Veja Também

Prefeituras de São Mateus e Sooretama cancelam aulas por causa do coronavírus

Paciente com coronavírus em Linhares é professor e teve contato com alunos

FDV suspende aulas após aumento de casos de coronavírus no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina
Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados