Minas Gerais suspende aulas nas escolas estaduais devido ao coronavírus

As aulas da rede estadual de ensino de Minas Gerais vão ser suspensas a partir da próxima quarta-feira (18) como forma de prevenção contra a propagação do coronavírus no Estado. A medida consta em decreto publicado neste domingo (15) pelo governador Romeu Zema (Novo). A previsão é que as aulas sejam retomadas na segunda (23).
A assessoria de comunicação do governo informou que a opção pelo inicio do recesso na quarta-feira, e não segunda, ocorreu para que os pais possam se adequar à medida. Segundo o Estado, "a medida está em sintonia com as determinações do Ministério da Saúde para combater a disseminação da covid-19 no país".
O decreto determina ainda o impedimento do retorno ao trabalho de servidores que estiveram em localidades com alto índice de transmissão comunitária do vírus. O impedimento, segundo o estado, vale por 14 dias, caso o servidor apresente sintomas da doença, ou por sete dias, caso não haja sintomas.