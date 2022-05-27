Meu marido foi assassinado e agora estamos sem sustento, diz viúva de morto em Sergipe

Genivaldo de Jesus Santos saiu cedo de casa. No bolso da calça, levava uma caixa de remédios. O destino era a casa de sua irmã, localizada na mesma cidade, Umbaúba, interior de Sergipe . Não chegou até lá. Terminou morto dentro de uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) , após ser abordado pelos policiais em um posto de combustível.

Genivaldo foi morto na última quarta-feira (25) em Umbaúba após ser abordado por policiais rodoviários federais. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O sergipano de 38 anos era pai de um menino de sete anos. A criança ainda não entende o que aconteceu ao seu pai, conta a mãe. A viúva, Maria Fabiana dos Santos, disse não saber o que fará agora que seu marido morreu, pois era dele o dinheiro que sustentava a família. "Além de viver um pesadelo, estamos agora sem saber como faremos para nos sustentar. Era o dinheiro do meu marido que dava conta do sustento da casa e que garantia um ensino de qualidade para nosso filho", disse Fabiana, que agora busca ajuda da Defensoria Pública da União.

Ainda segundo os familiares, a vítima tinha esquizofrenia e tomava remédios controlados havia cerca de 20 anos. "Estávamos juntos há 17 anos, e por 20 anos ele conviveu com a esquizofrenia. Nunca foi agressivo e sempre foi prestativo, nunca fez nada de errado. Na escola do nosso filho, ele sempre estava presente para garantir que ele comeria o lanche", lembra Fabiana, ao relatar também que o filho tem histórico de convulsões e precisa ser monitorado a todo tempo.

Para a família, Genivaldo foi assassinado e "agiram com crueldade para matar".

Para Claudemir dos Santos, primo da vítima, os policiais agiram com truculência, mesmo após saber que Santos era esquizofrênico. "Todas as pessoas que testemunharam a abordagem viram que ele (Genivaldo) não tinha sido agressivo. A gente conseguia ouvir os gritos do meu primo e mesmo assim continuaram com a tortura", conta o familiar, ao lembrar que o primo não era violento.

Procurada para comentar as críticas dos familiares da vítima, a PRF não se manifestou. Mais cedo, em nota, a corporação disse que "está comprometida com a apuração inequívoca das circunstâncias relativas à ocorrência" no Sergipe, "colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação".