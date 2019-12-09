MetrôRio inicia venda de 158 mil cartões especiais para o Réveillon

Metrô do Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O MetrôRio começou nesta segunda-feira (9) a venda dos cartões especiais para o Réveillon 2020. Devido à grande procura no ano passado, a empresa ampliou em 5 mil o total de cartões especiais para a virada do ano, chegando a 158 mil bilhetes disponibilizados.

Segundo a gerente de Planejamento Operacional da MetrôRio, Rejane Micaelo, o processo de venda será em duas etapas. Na primeira fase, que se estenderá até o próximo dia 25, o público poderá adquirir os cartões nas estações Pavuna, Uruguai, Central, Carioca, Siqueira Campos e Jardim Oceânico, das 10h às 21h. A partir do dia 26, a venda só poderá ser feita nas bilheterias da estação Carioca, no mesmo horário. Rejane advertiu que não será aceito pagamento via cartões de débito e crédito nem o pagamento por aproximação. Só em dinheiro nas bilheterias, afirmou.

O público poderá optar pela compra de cartões especiais de ida e volta ou somente de ida ou de volta. Rejane recomendou, entretanto, que é bom ficar atento, porque à medida que os cartões forem acabando, a gente não tem como criar mais vagas dentro do metrô. É por isso que é criada a operação especial. No ano passado, a procura foi grande e os cartões acabaram antes do previsto, no dia 30 de dezembro. Então, nos horários em que a gente podia ter mais lugares, a gente aumentou. Esses horários são os mais próximos da meia-noite que, anteriormente, eram os menos procurados.

A operação especial começará às 19h do dia 31, por faixa horária. O preço dos cartões é o mesmo do dia a dia, ou seja, R$ 4,60. Quem comprar ida e volta vai pagar R$ 9,20. Para a ida, os clientes poderão escolher cinco faixas de horário (entre 19h e 24h) no ato da compra. Já na volta, o embarque acontece sem horário fixo, da meia-noite até as 7h. O MetrôRio recomenda que os clientes deem preferência à estação Siqueira Campos, para reduzir filas na ida e na volta da festa. Cada cliente tem o limite de compra de até dez cartões.

CONFORTO E SEGURANÇA

Rejane afirmou que nas 21 operações especiais para o Réveillon realizadas pelo MetrôRio, não foram registrados tumultos. A operação acontece de maneira ordeira. As pessoas sabem que seu cartão tem um horário específico para embarcar e fica muito melhor. Dá mais conforto e segurança para quem está indo ver a queima de fogos com essa operação dividida por faixa horária. Ela explicou que na volta o MetrôRio não tem condição de dividir as viagens por faixa horária. Por isso, o cartão é aceito entre meia-noite e 7h da manhã, respeitando a ordem de chegada na estação.

No período compreendido entre as 19h do dia 31 e as 7h do dia 1º de janeiro de 2020 não serão aceitos os cartões comuns do metrô (unitário, pré-pago e Giro), da Riocard (Bilhete Único e Vale-Transporte), nem o sistema de pagamento por aproximação (NFC), exceto nas estações General Osório, Cantagalo e Siqueira Campos, onde esses cartões serão aceitos até as 23h59. Esses cartões, bem como o pagamento com tecnologia NFC voltarão a valer a partir das 7h do dia 1º de janeiro, junto com o funcionamento normal das estações, em horário de feriado.

A gerente de Planejamento Operacional destacou que os cartões de gratuidade de maiores de 65 anos, crianças menores de seis anos de idade acompanhadas por um adulto e portadores de deficiência têm a passagem garantida. Basta apresentarem o documento comprobatório que os agentes de segurança permitirão a entrada no sistema. É importante que as pessoas saibam que sua ida para assistir a queima de fogos está garantida para quem tem gratuidade.

Como está descartada a possibilidade de novo aumento no total de cartões especiais que serão vendidos, Rejane Micaelo recomendou que os interessados procurem adquirir o cartão o quanto antes, porque o carioca ainda deixa para a última hora.

FUNCIONAMENTO ESPECIAL

Durante a operação especial de Réveillon, entre 19h de 31 deste mês e 7h do dia 1º de janeiro de 2020, os trens da Linha 2 vão circular da Pavuna, na Zona Norte do Rio, até a estação General Osório, em Ipanema, Zona Sul. As linhas 1 e 4 manterão o trajeto Uruguai, na Tijuca, Zona Norte, até o Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. A estação Cardeal Arcoverde ficará aberta apenas para desembarque das 19h às 23h59 do dia 31.

Entre meia-noite e 7h de 1º de janeiro, o embarque de passageiros será realizado apenas pelas estações Jardim Oceânico, General Osório, Cantagalo, Siqueira Campos e Cardeal Arcoverde, exclusivamente com o cartão especial de Réveillon. As demais estações do sistema ficarão abertas apenas para desembarque. Há exceções. As estações Cidade Nova, Praça Onze, Presidente Vargas, Uruguaiana e Catete ficarão fechadas a partir das 7h do dia 1º de janeiro, sendo reabertas somente às 5h do dia 2.

INTEGRAÇÃO

Em relação aos ônibus que fazem a integração, conhecidos como metrô na superfície, Rejane Micaelo informou que estarão operando no dia 31 até as 18h, nas estações Botafogo, Gávea e Antero de Quental, para quem está indo para a estação. Para quem estiver saindo das estações, a operação está garantida até meia-noite. No dia 1º, o serviço vai operar em esquema de feriado, das 7h às 23h.