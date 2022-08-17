Mergulhadores retiram 95 kg de cocaína de casco de navio em SP

Uma operação conjunta da PM (Polícia Militar) e da PF (Polícia Federal), na madrugada desta quarta (17), apreendeu 95 kg de cocaína no casco de um navio que se encontrava no porto de Santos (SP). A carga ilegal iria até à Itália, segundo as corporações envolvidas.
O navio seguia sua rota e precisou ancorar no porto de Santos devido às avarias causadas pela ventania da última semana. Antes disso, a PF recebeu informações sobre a possibilidade de tráfico de drogas na embarcação. A corporação deu a ordem de atracar o navio no local para vistoria.
A carga foi encontrada e estava impermeabilizada em três sacos no interior do casco.
MAIS APREENSÕES NO PORTO DE SANTOS
Além disso, ontem também foram apreendidos 557 kg da droga que estava junto de uma carga de óxido de alumínio no porto. A embarcação iria até à Itália.