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Porto de Santos

Mergulhadores retiram 95 kg de cocaína de casco de navio em SP

Segundo as Polícias Militar e Federal, a carga iria para a Itália; ontem (16), a polícia também apreendeu 872 kg de cocaína que estavam no meio de uma carga de grãos de café no porto de Santos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 ago 2022 às 16:22

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 16:22

Uma operação conjunta da PM (Polícia Militar) e da PF (Polícia Federal), na madrugada desta quarta (17), apreendeu 95 kg de cocaína no casco de um navio que se encontrava no porto de Santos (SP). A carga ilegal iria até à Itália, segundo as corporações envolvidas.
O navio seguia sua rota e precisou ancorar no porto de Santos devido às avarias causadas pela ventania da última semana. Antes disso, a PF recebeu informações sobre a possibilidade de tráfico de drogas na embarcação. A corporação deu a ordem de atracar o navio no local para vistoria.
Com o apoio dos mergulhadores do COE (Comandos e Operações Especiais), as equipes da PM e da PF foram realizar a inspeção. A operação foi complexa, tanto que precisaram realizar seis mergulhos em pontos em que a droga estaria escondida.
A carga foi encontrada e estava impermeabilizada em três sacos no interior do casco.

MAIS APREENSÕES NO PORTO DE SANTOS

Além da apreensão realizada hoje, a PF também apreendeu ontem 872 kg de cocaína que estavam no meio de uma carga de grãos de café em um contêiner, em um dos terminais do porto de Santos. A carga seria levada a Hamburgo, na Alemanha.
Além disso, ontem também foram apreendidos 557 kg da droga que estava junto de uma carga de óxido de alumínio no porto. A embarcação iria até à Itália.

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