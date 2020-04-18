Menos da metade de adultos adota todas as medidas de prevenção à Covid-19

Comércio fechado por causa do coronavírus no Centro de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Menos da metade dos brasileiros adultos adota o conjunto das medidas de prevenção ao novo coronavírus, de acordo com dados do Ministério da Saúde . Segundo boletim divulgado pela pasta na noite desta sexta-feira, 17, cerca de 37% dos adultos (com 18 anos ou mais) fazem o isolamento social, lavam as mãos com frequência e evitam tocar olhos, boca e nariz após ter contato com outras pessoas ou com superfícies. Ainda de acordo com a pasta, as mulheres (39,9%) adotam mais as práticas sugeridas por entidades da saúde de forma simultânea do que os homens (33,3%).

No caso específico do isolamento social, a adoção foi mais expressiva entre os brasileiros. Segundo o levantamento, 90,9% das pessoas disseram que evitaram sair de casa a menos que fosse necessário, evitaram aglomerações, cumprimentos e abraços para reduzir o risco de contágio. O índice sobe para 92,9% quando se analisa o comportamento só das mulheres; e cai oscila para 88,8% quando o recorte é o masculino.

No caso da higienização das mãos com frequência, uma das principais práticas recomendadas para evitar a propagação da covid-19, o porcentual foi de 87,3% quando observado entre mulheres, ante 77,7% da análise entre os homens. No total, 82,7% afirmaram lavar as mãos constantemente.

A pesquisa foi realizada em uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Minas Gerais entre os dias 1º de abril e 10 de abril. A metodologia utilizada baseou-se em amostras probabilísticas da população adulta com posse de, pelo menos, uma linha celular.