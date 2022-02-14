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Fatalidade

Menino morre após cair de toboágua em parque aquático de Goiás

Segundo a prefeitura da cidade, o menino era de Minas Gerais, e estava a passeio com a família

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 10:26

Publicado em 

14 fev 2022 às 10:26
"Vulcão", toboágua em que aconteceu o acidente, estava em manutenção. Crédito: Reprodução/redes sociais
Um menino de 8 anos morreu após cair de um toboágua em um parque aquático de Caldas Novas, sul de Goiás, na tarde deste domingo (13). Segundo o site G1 apurou com o Corpo de Bombeiros, a vítima entrou em uma área que estava em manutenção e sofreu uma queda de aproximadamente 15 metros de altura. 
O acidente aconteceu por volta das 15h em uma atração chamada "Vulcão". O menino foi atendido, inicialmente, por guarda-vidas do parque e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal. De acordo com uma nota divulgada pela prefeitura da cidade, a criança sofreu várias lesões e um traumatismo craniano seguido de afogamento. 
Segundo informações dos socorristas, o garoto estava em estado grave e chegou a ser intubado. Uma equipe aérea do Corpo de Bombeiros foi acionada para transferir a vítima de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, mas o menino sofreu uma parada cardíaca e a equipe teve que retornar.
De acordo com a prefeitura, o menino era de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, e estava a passeio com familiares. A morte foi confirmada pela equipe médica às 19h, e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

OBRAS NO TOBOÁGUA

Em uma publicação nas redes sociais na semana passada, o clube Di Roma Acqua Park informou a seus clientes que o “vulcão” estava em obras.
“Com o intuito de garantir a segurança de todos e aumentar ainda mais sua diversão, iniciamos obras em nosso vulcão. Com isso, os toboáguas do vulcão estarão indisponíveis até a finalização da obra, prevista para o dia 30/06”, diz a publicação, acrescentando que todo o restante do parque aquático “continua funcionando normalmente”.

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