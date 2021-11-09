Vídeo: vaca desce toboágua de clube no interior de São Paulo

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O responsável por um clube de campo foi surpreendido no último sábado (6) ao ser avisado de que uma vaca havia subido no toboágua do estabelecimento, em Nova Granada (SP), na região de São José do Rio Preto. Ela ficou presa no brinquedo.

O animal foi flagrado descendo o tobogã e precisou ser resgatado. Com ajuda de uma corda, quatro homens amarraram o animal e o retiraram da piscina.

As imagens feitas por quem estava no local mostram o animal já no toboágua. Segundo apurou a reportagem, o caso aconteceu no Indaiá Clube de Campo.

"O animal estava com um pouco de calor, quis nadar e usar o toboágua, só isso. O animal não morreu, só está mais limpo", brincou o responsável pelo local, João Luiz Andrade Zevole, em entrevista à TV Tem, afiliada da TV Globo na região.

Ele não explicou como a vaca conseguiu acessar o local. Ainda segundo ele, essa não foi a primeira vez que um animal entrou no tobogã da piscina.