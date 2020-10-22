Um mergulho nos 5 parques aquáticos mais legais do Brasil

Parques aquáticos é preferência de destino de famílias: diversão para crianças e adultos Crédito: Pixabay

Ninguém resiste a horas de diversão dentro d’água! O Brasil conta com parques aquáticos fantásticos. Dois deles, o Thermas dos Laranjais, em Olímpia, e o Hot Park, em Rio Quente, foram recentemente citados entre os 10 mais visitados do mundo, de acordo com relatório Theme Index and Museum Index.

A seguir mais sobre cinco dos principais parques aquáticos do país. As atrações são para todas as idades e gostos, seja para relaxar, curtir em família ou sentir aquele friozinho na barriga.

Beach Park (Aquiraz, CE)

Ao falar de turismo no Ceará é impossível não citar o Beach Park. Em Aquiraz, a cerca de 25 km de Fortaleza, o parque aquático é, indiscutivelmente, um dos melhores do Brasil, e vem divertindo seus visitantes há mais de 30 anos. São 200 mil m² com atrações radicais, como o Arrepios, o Vaikuntudo e o Kalafrio, e também tranquilas, como a Correnteza Encanada, a piscina de ondas Maremoto e brinquedos infantis, por exemplo o Acqua Show, com mais de 70 brinquedos e jatos de água.

Hot Park (Rio Quente, GO)

Em Goiás, a 30 km de Caldas Novas, no famoso complexo Rio Quente, o Hot Park é pura diversão! Ele é abastecido por nascentes de águas naturalmente quentes, que jorram milhões de litros de água por hora, em temperatura média de 37°C. São diversas atrações em 55 mil m², entre elas o Half Pipe, com rampas de quase 90°, o Hotibum, onde os pequenos se esbaldam, e a Praia do Cerrado, com nove tipos de ondas.

diRoma Acqua Park (Caldas Novas, GO)

Goiás é abrigo de mais um dos melhores parques aquáticos do Brasil. Em Caldas Novas, o diRoma Acqua Park está entre os mais completos do destino, com variedade de piscinas e atrações para todas as idades. A adrenalina é protagonista, com rampas de alta velocidade e escorregadores gigantes. Já o navio pirata é um dos brinquedos favoritos da criançada, que se diverte ainda com todas as possibilidades do Kids Park. O parque conta também com rio lento, ofurôs e piscina de ondas.

Thermas dos Laranjais (Olímpia, SP)

A cerca de 440 km de São Paulo capital, Olímpia é o destino favoritos daqueles que desejam se aventurar em um dos parques aquáticos mais famosos do Brasil: o Thermas dos Laranjais! Inaugurado em 1987, o parque ocupa 300 mil m², com mais de 50 atrações. O rio lento e as piscinas de ondas são para todos os gostos, enquanto o público infantil se diverte com o Clube de Criança, e os aventureiros não dispensam a primeira montanha-russa aquática e outros toboáguas cheios de adrenalina.

Wet’n Wild (Itupeva, SP)