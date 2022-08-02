Menina desaparecida após ir à padaria é encontrada morta em BH

A menina Bárbara Victória, de 10 anos, desaparecida desde domingo (31), em Ribeirão das Neves, na Região metropolitana de Belo Horizonte, foi encontrada morta em um matagal, na manhã desta terça-feira (2). Segundo apuração do portal g1 MG, o corpo estava próximo a um campo de futebol, no bairro Pedra Branca.
Bárbara havia sido vista pela última vez no bairro Landi, na Região de Justinópolis. Ela saiu de casa para ir à padaria e não voltou.
Ainda conforme apuração do g1 MG, o corpo foi encontrado por uma estudante que estava ajudando nas buscas. A menina estava amordaçada e vestia apenas uma camisa do Atlético-MG, com a qual estava antes do desaparecimento.
O CASO
No domingo (31), Bárbara brincava na frente de casa, no bairro Mantiqueira, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, próximo do limite com Ribeirão das Neves.
O pai dela, Rogério Flores, explicou que era o último dia de férias e escolares e próximo das 17h30, ele pediu para que a filha fosse na padaria, localizada a poucas quadras da residência da família.
A criança foi em direção à padaria, mas não voltou. Sem o retorno de Bárbara, a família buscou ajuda da polícia. Imagens do sistema de videomonitoramento obtidas pelo g1 MG mostram a menina na fila do caixa do estabelecimento.
Após ser atendida, a menina guarda o troco em uma bolsa e saindo do local com um saco de pães, às 17h46, se despedindo da atendente.
Às 17h55, uma câmera mostra Bárbara descendo uma rua, correndo pelo asfalto. Às 18h23, há um outro registro que mostra a menina correndo na frente de outro comércio. Uma imagem das 18h24 mostra dois homens que correm na mesma direção da garota.