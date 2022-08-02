Menina desaparecida após ir à padaria é encontrada morta em BH

À esquerda, a última vez que a menina foi vista. Ela usava uma camisa do Atlético-MG e corpo foi encontrado em um matagal Crédito: Montagem | Videomonitoramento | Arquivo pessoal

g1 MG, o corpo estava próximo a um campo de futebol, no bairro Pedra Branca. A menina Bárbara Victória, de 10 anos, desaparecida desde domingo (31), em Ribeirão das Neves, na Região metropolitana de Belo Horizonte , foi encontrada morta em um matagal, na manhã desta terça-feira (2). Segundo apuração do portal, o corpo estava próximo a um campo de futebol, no bairro Pedra Branca.

Bárbara havia sido vista pela última vez no bairro Landi, na Região de Justinópolis. Ela saiu de casa para ir à padaria e não voltou.

Ainda conforme apuração do g1 MG, o corpo foi encontrado por uma estudante que estava ajudando nas buscas. A menina estava amordaçada e vestia apenas uma camisa do Atlético-MG, com a qual estava antes do desaparecimento.

O CASO

No domingo (31), Bárbara brincava na frente de casa, no bairro Mantiqueira, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, próximo do limite com Ribeirão das Neves.

O pai dela, Rogério Flores, explicou que era o último dia de férias e escolares e próximo das 17h30, ele pediu para que a filha fosse na padaria, localizada a poucas quadras da residência da família.

A criança foi em direção à padaria, mas não voltou. Sem o retorno de Bárbara, a família buscou ajuda da polícia. Imagens do sistema de videomonitoramento obtidas pelo g1 MG mostram a menina na fila do caixa do estabelecimento.

Após ser atendida, a menina guarda o troco em uma bolsa e saindo do local com um saco de pães, às 17h46, se despedindo da atendente.