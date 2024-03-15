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Atos golpistas

Memória seletiva, diz advogado de Bolsonaro sobre depoimento de ex-chefe do Exército

Fabio Wajngarten destaca fato de general ter dito à PF não se recordar da data de reunião com ex-presidente

Publicado em 15 de Março de 2024 às 11:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mar 2024 às 11:47
SÃO PAULO - Espécie de faz tudo de Jair Bolsonaro, o advogado e ex-chefe da Secom Fabio Wajngarten criticou nas redes sociais o general Freire Gomes, após o ex-comandante do Exército ter ligado o ex-presidente à minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres.
Wajngarten postou um print de reportagem da Folha de S.Paulo sobre o tema e criticou o fato de o general ter afirmado à PF não se recordar da data exata de uma reunião realizada com Bolsonaro.
Jair Bolsonaro, ex-presidente
Jair Bolsonaro, ex-presidente Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
"Tem General com memória seletiva... Recorda-se de vírgulas e frases e palavras, mas não se recorda de datas. Bem curioso. Mais ainda as defesas não terem nenhum acesso à esse depoimento folclórico", escreveu na legenda.
O ex-comandante do Exército disse à Polícia Federal que a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres é a mesma versão que foi apresentada pelo ex-presidente aos chefes das Forças Armadas em reunião em dezembro de 2022.
No depoimento, obtido pela Folha, o general afirmou que o documento foi apresentado por Bolsonaro em uma segunda reunião entre os chefes militares e o então presidente da República.
A reunião teria ocorrido após um primeiro encontro, em 7 de dezembro de 2022, no qual o ex-presidente teria apresentado aos chefes militares um documento que listava uma série de supostas interferências do Judiciário no governo — os "considerandos" relatados pelo tenente-coronel Mauro Cid que embasariam a ação golpista.
O depoimento de Freire Gomes à Polícia Federal ocorreu em 1º de março e durou cerca de 7 horas. Ele falou aos investigadores como testemunha.
Segundo o ex-comandante, as minutas apresentadas por Bolsonaro passaram por edições até se chegar ao texto que decretava estado de defesa e criava uma comissão de regularidade eleitoral para apurar a "conformidade e legalidade do processo eleitoral".

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