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Lotérica

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 112 milhões neste domingo

Apostas podem ser feitas até às 22h de sábado

Publicado em 10 de Outubro de 2026 às 10:29

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

10 out 2026 às 10:29

A Mega-Sena sorteia neste domingo (11) prêmio estimado em R$ 112 milhões. As seis dezenas do concurso 3.069 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (10) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números  07 - 10 - 39 - 40 - 43 - 57 e nenhum apostador acertou as seis dezenas. 

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