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Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

05 dez 2024 às 08:45

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 08:45

Apostas fizeram a quina da Mega-Sena
Mega-Sena promete pagar 3,5 mihões . Expectativas para a Mega da Virada são altas  e devem beiras os R$ 600 mi Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/
As seis dezenas do concurso 2.804 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. O apostador que quiser investir na Mega da Virada também já pode. O concurso vai pagar R$ 600 milhões e apostas já estão abertas.

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