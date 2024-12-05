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Deixou fortuna

Ganhador da Mega-Sena morre menos de um mês após resgatar prêmio de R$ 201 milhões

Idoso passou mal durante procedimento odontológico em Cuiabá; ele ganhou sozinho o prêmio milionário no dia 9 de novembro

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 05:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 dez 2024 às 05:33
A Polícia Civil de Mato Grosso investiga a morte de um idoso que ganhou sozinho o prêmio de R$ 201 milhões no sorteio da Mega-Sena, em novembro. Antônio Lopes de Siqueira, 73, morreu nesta quarta-feira (4) durante um procedimento odontológico em uma clínica em Cuiabá.
A equipe de plantão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa disse que foi acionada na tarde desta quarta para "uma possível morte súbita" da vítima. O Samu também foi chamado e constatou a morte do idoso.
Antônio Lopes de Siqueira, 73, foi vencedor do sorteio 2.795 da Mega-Sena
Antônio Lopes de Siqueira, 73, foi vencedor do sorteio 2.795 da Mega-Sena Crédito: Reprodução/TV Globo
"Informações preliminares apontam que a vítima passou mal, nesta manhã, após passar por procedimento odontológico em uma clínica na capital", informou a Polícia Civil.
Antônio foi o único vencedor do sorteio 2795 da Mega-Sena, no dia 9 de novembro. A loteria estava com prêmio principal acumulado em R$ 201.963.763,26. Ele acertou as seis dezenas do sorteio com uma aposta simples, de R$ 5, e retirou o valor no dia 11 de novembro.
O corpo de Antônio foi encaminhado inicialmente ao Serviço de Verificação de Óbito e depois ao IML da capital para realização de exame de necropsia. A delegacia solicitou a perícia, que apontará a causa da morte.
O idoso trabalhava como pecuarista e deixou quatro filhos.

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