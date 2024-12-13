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Prêmio

Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 11 milhões

A quina teve 18 apostadores e cada um vai receber R$ 104.535,16. Os 2.025 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 1.327,43
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 dez 2024 às 09:19

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 09:19

Apostas fizeram a quina da Mega-Sena
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da CEF Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.807 da Mega-Sena, sorteadas nesta quinta-feira (12). O prêmio para o próximo concurso, no sábado (14), será de R$ 11 milhões. Foram sorteadas as dezenas 08 - 25 - 49 - 52 - 55 - 56. A quina teve 18 apostadores e cada um vai receber R$ 104.535,16. Os 2.025 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 1.327,43
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para apostar pela internet, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

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