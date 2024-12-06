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Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 27 milhões

A Mega Sena acumulou! A quina teve 21 apostas vencedoras que vão receber, cada uma, R$ 77.162,16. Os 1.821 acertadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 1.271,20.

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 10:19

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 dez 2024 às 10:19
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
A quina teve 21 apostas vencedoras que vão receber, cada uma, R$ 77.162,16. Os 1.821 acertadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 1.271,20 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.804 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e vai para R$ 27 milhões no próximo sorteio, no sábado (7). Os números sorteados foram 14 - 24 - 25 - 31 - 33 - 60.
A quina teve 21 apostas vencedoras que vão receber, cada uma, R$ 77.162,16. Os 1.821 acertadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 1.271,20. 
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para fazer a aposta pela internet, é necessário fazer um cadastro, ter mais de 18 anos e preencher o número do cartão de crédito. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

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