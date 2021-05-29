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Loteria

Mega-Sena acumulada sorteia R$ 100 milhões neste sábado

Segundo a Caixa, o prêmio é o maior do concurso a ser sorteado neste ano

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 09:04

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 mai 2021 às 09:04
Mega Sena
Mega Sena: as apostas podem ser feitas até as 19h Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil
O concurso 2.376 da Mega-Sena pode pagar R$ 100 milhões neste sábado (29). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.
Segundo a Caixa, o prêmio é o maior do concurso a ser sorteado neste ano. Até então, o maior prêmio pago no ano foi de R$ 49,3 milhões para uma aposta de Bolão Caixa, com sete cotas, na cidade do Rio de Janeiro
As apostas concurso 2.376 da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa, no app Loterias Caixa ou por meio do Internet Banking Caixa para clientes do banco.
O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50.

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