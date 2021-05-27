Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 100 milhões

Próximo concurso da Mega-Sena pode pagar R$ 100 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.375 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (26) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram 02 - 06 - 44 - 46 - 53 - 58. O próximo concurso, no sábado (29), deve pagar R$ 100 milhões.

A quina teve 144 ganhadores e cada um receberá R$ 42.488,96. A quadra teve 8.909 acertadores e pagará o prêmio individual de R$ 981,09.