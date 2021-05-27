AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 100 milhões
Maior prêmio do ano

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 100 milhões

A quina teve 144 ganhadores e cada um receberá R$ 42.488,96. A quadra teve 8.909 acertadores e pagará o prêmio individual de R$ 981,09.

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 06:25

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 mai 2021 às 06:25
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
Próximo concurso da Mega-Sena pode pagar R$ 100 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.375 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (26) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram 02 - 06 - 44 - 46 - 53 - 58. O próximo concurso, no sábado (29), deve pagar R$ 100 milhões.
A quina teve 144 ganhadores e cada um receberá R$ 42.488,96. A quadra teve 8.909 acertadores e pagará o prêmio individual de R$ 981,09.
As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher morre após caminhão cair em ribanceira na BR 262 em Domingos Martins
Jovem morre após carreta cair de ponte na BR 262 em Domingos Martins
Motociclista bate em trator e morre atropelado na Rodovia do Sol, em Vila Velha
Motociclista bate em trator e morre atropelado na Rodovia do Sol, em Vila Velha
Imagem de destaque
Como uma avalanche matou uma lenda do alpinismo — e uma geração recordista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados