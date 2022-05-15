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Loteria

Mega-Sena acumula e próximo prêmio deve pagar R$ 45 milhões

Nenhum apostador acertou os números do concurso 2.481 da Mega-Sena; entretanto, quina teve 72 ganhadores e cada um vai receber R$ 62.081,21

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 12:20

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

15 mai 2022 às 12:20
Ninguém acertou os números do concurso 2.481 da Mega-Sena, realizado neste sábado (11) no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo. Os números sorteados foram 01-08-21-27-36-37.
O prêmio acumulou para o próximo sorteio na quarta-feira (18) e a estimativa do prêmio é de R$ 45 milhões.
A quina teve 72 ganhadores e cada um vai receber R$ 62.081,21. Os 5.710 acertadores da quadra receberão o prêmio de R$ 1.118,30 cada um.
Na quarta-feira, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

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