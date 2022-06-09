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Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 40 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 07:30

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 jun 2022 às 07:30
Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 120 milhões
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 40 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O concurso 2.489 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (8) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 03 - 10 - 13 - 25 - 41 - 42.
O próximo concurso (2.450), no sábado (11), deve pagar um prêmio de R$ 40 milhões.
A quina teve 92 ganhadores e cada um vai receber R$ 29.078,19. Os 6.187 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 617,69.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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