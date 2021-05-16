Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 40 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.372 da Mega-Sena sorteadas na noite de sábado (15) no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio ficou acumulado, e a estimativa para o próximo concurso é de uma bolada de R$ 40 milhões. O sorteio será na quarta-feira (19).

O próximo sorteio do maior concurso da loteria esportiva do país deverá pagar cerca de R$ 40 milhões Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A quina teve 128 acertadores, cabendo a cada um o prêmio de R$ 28.213,14. A quadra teve 7.636 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma o prêmio de R$ 675,61.