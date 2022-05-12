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Acumulou

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 35 milhões

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50 e o sorteio será realizado no sábado (14) às 20h

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 09:13

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

12 mai 2022 às 09:13
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
Próximo concurso deve pagar um prêmio de R$ 35 milhões. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O concurso 2.480 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (11) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 04 - 06 - 09 - 31 - 50 - 56. O próximo concurso (2.481), no sábado (14), deve pagar um prêmio de R$ 35 milhões.
A quina teve 74 ganhadores e cada um vai receber R$ 46.356,22. Os 4.757 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.030,16.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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