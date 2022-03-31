Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Brasil
  • Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Sorteio

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões

Próximo sorteio será no sábado e as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília)

Publicado em 31 de Março de 2022 às 07:24

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

31 mar 2022 às 07:24
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O concurso 2.467 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (30) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 01 - 10 - 19 - 34 - 35 - 45. O próximo concurso (2.468), no sábado (02), deve pagar o prêmio de R$ 120 milhões.
A quina teve 168 ganhadores e cada um vai receber R$ 45.486,09. Os 11.371 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 960,04.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Veja Também

Idoso morre soterrado após casa desabar em Cariacica

Confusão em posto de gasolina vira caso de polícia em Cachoeiro

Informação sobre a pandemia continua essencial para as boas escolhas das pessoas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ypê apresenta 239 medidas de correção após suspensão de produtos, diz Anvisa
Suspeito de matar Cabo aposentado da PM é preso
Suspeito de matar policial militar aposentado na Serra é preso
Imagem de destaque
Imposto de Renda para casais: declarar juntos ou separados?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados