Mega-Sena 2928 acumula e sorteio de sábado (18) pode pagar R$ 48 milhões

O valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. O jogo pode ser feito até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:24

homem-preenchendo-volante-do-sorteio-da-mega-sena
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta-feira (16) o concurso 2928 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 39.604.087,80. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor acumulado pode chegar a R$ 48 milhões no sorteio de sábado (18). Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 14 - 24 - 29 - 32 - 46 - 48.

O valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. O jogo pode ser feito até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio

Houve 49 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 43.893,90. Outras 3.987 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 889,20. O valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. O jogo pode ser feito até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa. A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

