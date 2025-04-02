  • Mega-Sena 2847 acumula e premiação pode ir a R$ 51 milhões
Acumulou

Mega-Sena 2847 acumula e premiação pode ir a R$ 51 milhões

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 03 - 05 - 22 - 35 - 53 - 56

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 10:00

Agência FolhaPress

Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal sorteou na noite da última terça (1º) o concurso 2847 da Mega-Sena, que tinha o prêmio principal de R$ 44.238.200,22. Nenhuma aposta acertou os seis números, e o próximo concurso (2848) poderá pagar R$ 51 milhões, na quinta (3).
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 03 - 05 - 22 - 35 - 53 - 56.
Segundo a Caixa, 125 apostas marcaram cinco números e cada uma receberá R$ 26.421,84. Outras 6.954 acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 678,48 cada.
A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

