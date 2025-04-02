Sesa alerta para golpe envolvendo a Farmácia Cidadã Estadual

Segundo informações da pasta, para dar credibilidade à fraude, os golpistas chegam a fornecer o endereço real da unidade. O comunicado divulgado pela secretaria ressalta que a Farmácia Cidadã Estadual não faz entregas domiciliares de medicamentos.

“O paciente ou seu responsável legal deve buscar os medicamentos exclusivamente na unidade onde o cadastro foi realizado, seguindo os protocolos oficiais de retirada. Quando necessário, a forma como a Farmácia Cidadã Estadual entra em contato com os pacientes é por meio de ligação telefônica, ou por WhatsApp, porém nunca solicita que sejam informados dados que não sejam o nome completo e/ou número do processo e farmácia de referência”, informaram.