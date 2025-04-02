Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Falsos funcionários

Sesa alerta para golpe envolvendo a Farmácia Cidadã Estadual

Criminosos  estão entrando em contato com pacientes, por meio de ligação telefônica, se passando por funcionários da Farmácia

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 09:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2025 às 09:03
Sesa alerta para golpe envolvendo a Farmácia Cidadã Estadual
Sede da Farmácia Cidadã Estadual, em Vitória Crédito: Governo do Estado
Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) publicou um comunicado na terça-feira (1) alertando para tentativas de golpes envolvendo a Farmácia Cidadã Estadual. Segundo a secretaria, criminosos estão entrando em contato com pacientes, por meio de ligação telefônica, se passando por funcionários da Farmácia e alegando que realizarão a entrega de medicamentos nas residências.
Segundo informações da pasta, para dar credibilidade à fraude, os golpistas chegam a fornecer o endereço real da unidade. O comunicado divulgado pela secretaria ressalta que a Farmácia Cidadã Estadual não faz entregas domiciliares de medicamentos.
“O paciente ou seu responsável legal deve buscar os medicamentos exclusivamente na unidade onde o cadastro foi realizado, seguindo os protocolos oficiais de retirada. Quando necessário, a forma como a Farmácia Cidadã Estadual entra em contato com os pacientes é por meio de ligação telefônica, ou por WhatsApp, porém nunca solicita que sejam informados dados que não sejam o nome completo e/ou número do processo e farmácia de referência”, informaram.
A Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (Geaf) ressaltou ainda que a Farmácia Cidadã não solicita dados como endereço e CPF. A pasta listou os principais cuidados para que cidadãos assistidos pela Farmácia Cidadã Estadual não caiam em golpes:
  • Desconfiar de ligações ou mensagens que ofereçam entrega de medicamentos em casa;
  • Não fornecer  dados pessoais ou de saúde por telefone ou aplicativos de mensagens;
  • Em caso de dúvida, entrar em contato diretamente com a Farmácia Cidadã Estadual para verificar a veracidade das informações;
  • Caso receba uma tentativa de golpe, denunciar às autoridades competentes, como a Polícia Civil (Disque 181).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Golpe Fraude SESA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados