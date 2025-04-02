Sesa alerta para golpe envolvendo a Farmácia Cidadã Estadual

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) publicou um comunicado na terça-feira (1) alertando para tentativas de golpes envolvendo a Farmácia Cidadã Estadual. Segundo a secretaria, criminosos estão entrando em contato com pacientes, por meio de ligação telefônica, se passando por funcionários da Farmácia e alegando que realizarão a entrega de medicamentos nas residências.
Segundo informações da pasta, para dar credibilidade à fraude, os golpistas chegam a fornecer o endereço real da unidade. O comunicado divulgado pela secretaria ressalta que a Farmácia Cidadã Estadual não faz entregas domiciliares de medicamentos.
“O paciente ou seu responsável legal deve buscar os medicamentos exclusivamente na unidade onde o cadastro foi realizado, seguindo os protocolos oficiais de retirada. Quando necessário, a forma como a Farmácia Cidadã Estadual entra em contato com os pacientes é por meio de ligação telefônica, ou por WhatsApp, porém nunca solicita que sejam informados dados que não sejam o nome completo e/ou número do processo e farmácia de referência”, informaram.
A Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (Geaf) ressaltou ainda que a Farmácia Cidadã não solicita dados como endereço e CPF. A pasta listou os principais cuidados para que cidadãos assistidos pela Farmácia Cidadã Estadual não caiam em golpes:
- Desconfiar de ligações ou mensagens que ofereçam entrega de medicamentos em casa;
- Não fornecer dados pessoais ou de saúde por telefone ou aplicativos de mensagens;
- Em caso de dúvida, entrar em contato diretamente com a Farmácia Cidadã Estadual para verificar a veracidade das informações;
- Caso receba uma tentativa de golpe, denunciar às autoridades competentes, como a Polícia Civil (Disque 181).