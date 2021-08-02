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Violência

Médico é assassinado na frente da família durante assalto em São Paulo

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais civis da cidade já identificaram um adolescente, de 17 anos, como um dos suspeitos

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 09:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 ago 2021 às 09:34
Médico infectologista de 60 anos foi morto durante um assalto no Guarujá
Médico infectologista é assassinado na frente da família durante assalto em São Paulo Crédito: Arquivo pessoal
Um médico infectologista de 60 anos foi morto na tarde de sábado (31) durante um assalto no Guarujá (86 km de São Paulo). Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais civis da cidade já identificaram um adolescente, de 17 anos, como um dos suspeitos.
A família do médico saiu de Tatuí, no interior de São Paulo, para passar o fim de semana na praia. A Secretaria de Segurança Pública afirmou, por meio de nota, que a vítima e os familiares saíam de um restaurante onde haviam almoçado, quando foram abordados por dois suspeitos, em uma moto CG, e anunciaram o roubo.
Eles levaram pertences da vítima e de sua filha no mesmo momento em que ocorreram dois disparos atingindo, fatalmente, o médico infectologista.
A equipe policial, então, realizou investigação de campo e pesquisas em sistemas policiais, identificando o adolescente por participação no crime.
Os investigadores mostraram a fotografia do adolescente para a filha da vítima, que o reconheceu. A polícia localizou a residência do menor, no Guarujá, mas ele não estava.
A morte do médico causou comoções nas redes sociais entre familiares, amigos e pacientes, que prestaram homenagens ao infectologista.
Informações que auxiliem as investigações podem ser realizadas através do telefone 181 (disque-denúncia) de forma anônima, ou diretamente na unidade policial do Guarujá.

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