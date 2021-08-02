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Números da pandemia

Brasil tem 20.503 casos e 464 mortes por covid-19 em 24 horas

Desde o início da pandemia, o Brasil acumula 19.938.358 diagnósticos e 556.834 mortes por covid-19

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 07:45

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 ago 2021 às 07:45
Covid-19
Brasil tem mais de 20.000 casos e 464 mortes por covid-19 em 24 horas Crédito: Freepik
Dados do Ministério da Saúde mostram que, em 24 horas, 20.503 pessoas foram diagnosticadas com covid-19 e 464 pessoas morreram da doença.
Desde o início da pandemia, o Brasil acumula 19.938.358 diagnósticos e 556.834 mortes por covid-19. Segundo a pasta, 18.645.993 se recuperaram da doença.
Os dados estão na atualização diária sobre a pandemia do Ministério da Saúde, divulgada pela pasta neste domingo (1º). O balanço reúne os registros levantados pelas secretarias estaduais de saúde sobre casos e mortes relacionados à covid-19.
01/08/2021/Divulgação Ministério da Saúde Crédito: Agência Brasil

ESTADOS

Com mais de 139 mil mortes, São Paulo é o estado com mais óbitos pelo novo coronavírus; em seguida estão Rio de Janeiro, com 59.298 e Minas, com 50.611. Acre é o estado com menos mortes, com 1,8 mil óbitos, seguido de Roraima, com 1857 e Amapá, com 1907.

VACINA

Segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas 184.4 milhões de doses de vacina para todo o Brasil. Destas, 142,2 milhões foram aplicadas, sendo 100.9 milhões como primeira dose e 41,4 milhões como segunda dose ou dose única.

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