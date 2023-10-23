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Fatalidade

Médica morre eletrocutada após bater carro em poste em Mato Grosso

A médica sobreviveu à colisão, mas foi eletrocutada ao descer do carro para abrir a porta e retirar as duas filhas do banco traseiro do carro. As duas crianças não ficaram feridas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 out 2023 às 13:56

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 13:56

Adilma Martins da Silva Moraes, 45 anos, morreu após bater o carro que dirigia contra um poste em Primavera do Leste (MT)
Adilma Martins da Silva Moraes, 45 anos, morreu após bater o carro que dirigia contra um poste em Primavera do Leste (MT) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma médica de 45 anos morreu após bater o carro que dirigia contra um poste em Primavera do Leste (MT). Adilma Martins da Silva Moraes dirigia com as duas filhas no banco traseiro do carro quando perdeu o controle do veículo, no Distrito Industrial. A colisão com o poste derrubou fios de alta tensão, que ficaram próximos ao carro.
A médica sobreviveu à colisão, mas foi eletrocutada ao descer do carro para abrir a porta e retirar as crianças do veículo. Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher foi eletrocutada. Pouco depois, uma explosão ocorre e as crianças correm. As duas crianças não ficaram feridas, segundo informações da Polícia Civil. Um incêndio foi causado pelo acidente, segundo a Polícia Civil.
O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e a morte de Adilma foi constatada no local.

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