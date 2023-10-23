Médica morre eletrocutada após bater carro em poste em Mato Grosso

Adilma Martins da Silva Moraes, 45 anos, morreu após bater o carro que dirigia contra um poste em Primavera do Leste (MT) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma médica de 45 anos morreu após bater o carro que dirigia contra um poste em Primavera do Leste (MT). Adilma Martins da Silva Moraes dirigia com as duas filhas no banco traseiro do carro quando perdeu o controle do veículo, no Distrito Industrial. A colisão com o poste derrubou fios de alta tensão, que ficaram próximos ao carro.

A médica sobreviveu à colisão, mas foi eletrocutada ao descer do carro para abrir a porta e retirar as crianças do veículo. Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher foi eletrocutada. Pouco depois, uma explosão ocorre e as crianças correm. As duas crianças não ficaram feridas, segundo informações da Polícia Civil. Um incêndio foi causado pelo acidente, segundo a Polícia Civil.