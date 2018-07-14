Casal capixaba morre em acidente de carro no Mato Grosso do Sul

Casal capixaba morre em acidente no Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução TV Morena/Campo Grande

Um casal capixaba morreu nesta sexta-feira (13) após se envolver em um acidente de carro na BR-060, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. O carro, dirigido pelo superintendente do Banestes, Henrique Manoel Gomes Brandão, de 40 anos, colidiu com um veículo dirigido por uma médica, de 33 anos. A esposa de Henrique, a professora Mery Ângela Brandão, de 43 anos, também morreu na hora com o impacto da batida.

A filha do casal, uma menina de quatro anos, que também estava no carro, foi socorrida e levada para um hospital de Campo Grande. Ela sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), além de várias fraturas pelo corpo. Neste sábado (14), ela foi transferida do setor de Ortopedia para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), da Santa Casa de Campo Grande.

Henrique Brandão e Mery Ângela morreram em acidente de carro no Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução facebook

"Ela tinha algumas fraturas nos membros inferiores, esquerdo e direito e no superior esquerdo. No outro veículo tinha uma médica de 33 anos, ela estava com algias abdominais, provavelmente causadas pelo cinto de segurança", disse o tenente do Corpo de Bombeiros, Henrique Falcão, em entrevista a TV Morena, de Campo Grande.

A família havia chegado em Campo Grande na manhã desta sexta-feira (13). Eles estavam de férias e alugaram um carro no local para ir a Bonito-MS. A condutora do outro carro, sofreu ferimentos leves e, após ser hospitalizada na sexta-feira, recebeu alta.

Uma irmã da professora Mery foi em Campo Grande-MS para liberar os corpos e cuidar do translado para o Espírito Santo. O casal vai ser enterrado no cemitério Parque da Paz, em Cariacica, neste domingo (15). Ainda não há informação sobre o horário do velório e do sepultamento.

Henrique estava há um ano como superintendente regional sul e por este motivo havia se mudado para a Cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Antes disso, Henrique, que é formado em direito, havia passado por agências em Cariacica, Vitória e Vila Velha. Ele ingressou no Banco Banestes no dia 29/09/2004. Mery era professora da prefeitura de Vitória.

NOTA DE PESAR DO BANESTES