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Colisão

Acidente entre ônibus e carreta deixa ao menos 11 mortos em Mato Grosso

A informação foi confirmada pelo Governo de Mato Grosso, que divulgou ainda que o veículo seguia da capital, Cuiabá, até o município de Sinop (MT)

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 17:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mai 2022 às 17:04
Acidente Mato Grosso
Um dos motoristas morreu após ficar preso às ferragens Crédito: Divulgação I PRF
Um acidente nesta terça-feira (17) entre um ônibus de viagem e uma carreta deixou ao menos 11 pessoas mortas, na BR-163, em Sorriso (MT). A informação foi confirmada pelo Governo de Mato Grosso, que divulgou ainda que o veículo seguia da capital, Cuiabá, até o município de Sinop (MT), distante 503 km.
Imagens mostram que a lateral do ônibus, perto do banco do motorista, foi arrancada no acidente. A Rota do Oeste, concessionária responsável pelo trecho, precisou interditar o local para resgate das vítimas que sobreviveram e retirada dos destroços. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dos demais passageiros do veículo.
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um dos motoristas morreu após ficar preso às ferragens. As informações preliminares apontam que ele teve o braço amputado durante o acidente.
No local, três viaturas da corporação atuam na ocorrência. O Corpo de Bombeiros também foi acionado. Ainda não há informações sobre como ocorreu a colisão.

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