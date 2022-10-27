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Eleições 2022

Me sinto com 30 anos, diz Lula ao comemorar 77 anos

Petista evitou fazer festa e dedicou dia do aniversário à preparação para o debate da TV Globo, que ocorre nesta sexta-feira (28)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 out 2022 às 19:34

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 19:34

  • Catia Seabra

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que completa 77 anos nesta quinta-feira (27), disse que não vai comemorar com festa o aniversário porque precisa se preparar para o debate da Globo, marcado para esta sexta-feira (28).
Ele disse que passou o dia com filhos e netos antes de viajar para o Rio de Janeiro, onde fica a sede da emissora.
Luiz Inácio Lula da Silva
Lula confraternizou com a equipe do seu programa eleitoral Crédito: André Ribeiro / Futura Press / Folhapress
Antes de deixar a produtora em que treinou para o debate, Lula confraternizou com a equipe do programa eleitoral. Questionado sobre a sensação de chegar aos 77 anos, respondeu: "me sinto com 30".
Nascido em 27 de outubro de 1945, em Garanhuns, no interior de Pernambuco, Lula só foi registrado anos depois e acabou com a data de nascimento diferente no documento: 6 de outubro.
Com clareza do equívoco cometido, Lula sempre comemorou seu aniversário no dia 27 de outubro, não no dia 6.
Ele foi o sétimo dos oito filhos de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo, a dona Lindu, casal de lavradores e com poucos recursos financeiros.

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