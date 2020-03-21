Maranhão confirma primeiro caso de Covid-19

Um homem idoso é o primeiro caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus no Estado do Maranhão. Sua identidade não foi informada, mas trata-se de paciente em reclusão domiciliar, que retornou de viagem a São Paulo.
A informação foi anunciada pelo governador do estado, Flávio Dino (PCdoB), em rede social. Segundo ele, a "Vigilância Sanitária já está tomando as providências cabíveis".
O governo estadual deve anunciar ainda hoje novas medidas contra a epidemia. Esta semana já tinha suspendido o transporte interestadual por ônibus.
O paciente infectado não apresenta sintomas graves e mora na capital, São Luís. O Maranhão tem 205 casos sendo investigados.
O Ministério da Saúde ainda não incluiu o novo caso na sua contagem, o que deve ocorrer no balanço da tarde de hoje. Depois desse caso, Roraima passa a ser a única unidade da federação sem registro de Covid-19.