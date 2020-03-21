Maranhão confirma primeiro caso de Covid-19

Coronavírus (covid-19) Crédito: Cottonbro/ Pexels

Um homem idoso é o primeiro caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus no Estado do Maranhão. Sua identidade não foi informada, mas trata-se de paciente em reclusão domiciliar, que retornou de viagem a São Paulo.

A informação foi anunciada pelo governador do estado, Flávio Dino (PCdoB), em rede social. Segundo ele, a "Vigilância Sanitária já está tomando as providências cabíveis".

O governo estadual deve anunciar ainda hoje novas medidas contra a epidemia. Esta semana já tinha suspendido o transporte interestadual por ônibus.

O paciente infectado não apresenta sintomas graves e mora na capital, São Luís. O Maranhão tem 205 casos sendo investigados.