Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Manifestantes bolsonaristas tentam invadir o Ministério da Saúde
Seguranças impediram

Manifestantes bolsonaristas tentam invadir o Ministério da Saúde

Jornalistas que estavam no local foram hostilizados pelos protestantes. Grupo tentava dominar sede da pasta desde terça-feira (7 de setembro)

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 12:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 set 2021 às 12:12
Manifestantes bolsonaristas tentaram invadir a sede do Ministério da Saúde em Brasília nesta quarta-feira, 8, mas foram contidos por seguranças.
A assessoria de imprensa da pasta confirmou a informação ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e ressaltou que jornalistas presentes no local foram hostilizados. O protesto segue do lado de fora do ministério.
Pró-governo, o grupo que tentou a invasão está em Brasília desde a terça-feira, 7 de setembro, quando foi às ruas junto ao presidente da República, Jair Bolsonaro, com pautas antidemocráticas.
O chefe do Planalto chegou a dizer que não vai mais cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e pediu ao Judiciário para "enquadrá-lo".
Manifestantes bolsonaristas tentam invadir Ministério da Saúde
Manifestantes bolsonaristas tentam invadir Ministério da Saúde Crédito: Twitter/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Dólar opera em alta e Bolsa cai após atos antidemocráticos de 7 de setembro

Pastores evangélicos partem para o tudo ou nada em foto com Bolsonaro

Falas de Bolsonaro fragilizam base, e Congresso deve devolver MP das fake news

'Celebrando o quê?', diz Anitta sobre manifestações a favor de Bolsonaro

Mercado estuda terceira via para eleições 2022 por temor a radicalização

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Ministério da Saúde 7 de Setembro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados