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Olhe para cima!

Maior superlua do ano ocorre nesta quarta-feira (13)

Ver a superlua depende de um pouco de sorte: o céu precisa estar limpo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jul 2022 às 09:17

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 09:17

Mais uma superlua está a caminho. Nesta quarta-feira (13), ocorrerá nos nossos céus a maior superlua de 2022.
O nome superlua passou a ser popularmente usado para designar a coincidência entre a Lua cheia, quando o seu lado voltado para a Terra está 100% iluminado, e o Perigeu do Satélite natural da Terra, ponto de máxima aproximação da Lua em relação ao nosso planeta - considerando que sua órbita é ligeiramente achatada.
Superlua em composição com as comunidades de Argolas, Boa Vista e São Torquato, em Vila Velha
Superlua em composição com as comunidades de Argolas, Boa Vista e São Torquato, em Vila Velha. Crédito: Fernando Madeira
Ou seja, em resumo, as superluas são as maiores e mais brilhantes luas cheias que conseguimos ver no nosso planeta.
E quando falamos que a Lua estará mais perto de nós, do quão próximo estamos falando? A distância média entre a Terra e a Lua é de cerca de 380 mil km. No apogeu, o ponto mais afastado, ela chega a estar a mais de 405 mil km de distância (quando a Lua cheia ocorre durante o apogeu, temos uma "minilua"). Segundo o site especializado Space.com, nesta quarta o Satélite está a cerca de 357 mil km da Terra.
Apesar de algumas dezenas de milhares de quilômetros a menos de distância, para nossa visão essa diferença não é tão significativa. Uma superlua é cerca de 7% maior do que o de uma Lua média, o que se torna relativamente difícil de notar sem instrumentos para medir o tamanho do satélite.
Além disso, há algo de corriqueiro no evento. A Lua atinge um perigeu e um apogeu a cada 27,5 dias, o que, em alguns momentos do ano, acaba coincidindo com a Lua cheia e gerando a "superlua". Este ano, por exemplo, já houve uma outra superlua há bem pouco tempo, em junho.

COMO VER O FENÔMENO

Olhe para cima! Basicamente, se você estiver conseguindo olhar para a Lua, em qualquer horário, você estará vendo a superlua. Ver a superlua também depende de um pouco de sorte: o céu precisa estar limpo.

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