Maia afirma que não é candidato à reeleição na Câmara: 'assunto resolvido'

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), descartou neste sábado, 17, mais uma vez, que vá disputar novamente o comando da Casa. "Não sou candidato à reeleição. Este assunto está resolvido", afirmou Maia. Ele é presidente da Câmara no Congresso desde 2016, quando houve a cassação em definitivo de Eduardo Cunha.
Tanto o mandato de Maia quanto o do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) vão se se encerrar no início de 2021. Em tese, os dois não podem disputar um novo mandato. Alcolumbre, no entanto, tem se movimentado para tentar um novo período à frente da Casa, sob o argumento de que há brechas na legislação que permitiriam um novo mandato.
"Não me cabe discutir a reeleição do Senado. O presidente do Senado tem cumprido um papel fundamental", desconversou Maia. "A eleição do Senado cabe ao Senado. A eleição da Câmara cabe à Câmara."
Maia participou, na manhã deste sábado, de evento virtual da XP Investimentos.