Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Maia afirma que não é candidato à reeleição na Câmara: 'assunto resolvido'
Fora

Maia afirma que não é candidato à reeleição na Câmara: 'assunto resolvido'

Mandato do presidente da Câmara acaba no início de 2021. No Congresso, há movimentações para aprovar nova regra que permita um terceiro mandato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 15:15

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 15:15

Rodrigo Maia em pronunciamento nesta terça-feira (26).
Rodrigo Maia em pronunciamento nesta terça-feira (26). Crédito: Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara dos DeputadosRodrigo Maia (DEM-RJ), descartou neste sábado, 17, mais uma vez, que vá disputar novamente o comando da Casa. "Não sou candidato à reeleição. Este assunto está resolvido", afirmou Maia. Ele é presidente da Câmara no Congresso desde 2016, quando houve a cassação em definitivo de Eduardo Cunha.
Tanto o mandato de Maia quanto o do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) vão se se encerrar no início de 2021. Em tese, os dois não podem disputar um novo mandato. Alcolumbre, no entanto, tem se movimentado para tentar um novo período à frente da Casa, sob o argumento de que há brechas na legislação que permitiriam um novo mandato.
"Não me cabe discutir a reeleição do Senado. O presidente do Senado tem cumprido um papel fundamental", desconversou Maia. "A eleição do Senado cabe ao Senado. A eleição da Câmara cabe à Câmara."
Maia participou, na manhã deste sábado, de evento virtual da XP Investimentos.

Veja Também

"Falo a língua do povo", diz Elton Ribeiro, da TV Gazeta, sobre sucesso

Igreja Católica divulga carta contra desinformação e "quem se alimenta da miséria"

Eleições 2020: sessões da Assembleia do ES ficam virtualmente esvaziadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados