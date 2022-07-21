Lula tem 44% e Bolsonaro 33% na corrida presidencial, diz pesquisa Exame/Ideia

Em relação à rodada anterior da pesquisa, Lula oscilou um ponto para baixo, e Bolsonaro, três. Ambas as variações estão dentro da margem de erro, que é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Rovena Rosa e Antonio Cruz/Agência Brasil

A distância entre Lula e Bolsonaro é de 10 pontos em uma simulação de segundo turno entre ambos. O primeiro tem 47%, e o segundo, 37%. O pré-candidato do PT vence Simone Tebet (48% a 25%) e Ciro Gomes (44% a 31%). O presidente da República também supera Simone Tebet (40% a 26%) e Ciro Gomes, com margem apertada (39% a 35%).

Lula também lidera na modalidade espontânea, aquela em que os eleitores consultados expressam sua preferência sem que seja apresentada uma lista de opções. O petista foi a escolha de 36% dos entrevistados; Bolsonaro, de 30%; Ciro Gomes, de 3%.