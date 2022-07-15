Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Democracia está "instável" no Brasil, opinam 68% em pesquisa
Eleições 2022

Democracia está "instável" no Brasil, opinam 68% em pesquisa

Levantamento também identificou o desejo de 86% dos eleitores por uma "alta renovação" no Congresso Nacional
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jul 2022 às 17:32

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 17:32

SÃO PAULO - A democracia encontra-se "instável" no Brasil atualmente, avaliam 68% dos entrevistados de uma pesquisa feita pela Quaest Consultoria a pedido da organização Renova BR, divulgada nesta sexta-feira (15).
Apesar de outros 71% dos respondentes também se dizerem insatisfeitos com os atuais rumos da democracia, o sentimento não impede que a maioria dos eleitores (76%) ainda acredite que as eleições são o melhor meio de se expressar preferências políticas.
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
Urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de outubro: educação e saúde são considerados temas prioritários para os eleitores definirem o voto, segundo pesquisa Crédito: Abdias Pinheiro / SECOM / TSE
Com a representação no Congresso Nacional como foco, a pesquisa ainda identificou que 86% "achariam bom" se existisse uma "alta renovação" de nomes eleitos neste ano, apesar de 2/3 não lembrarem dos votos no Legislativo nas últimas eleições: 66% não sabem em quem votaram para deputado federal, contra 15% que se recordam e 19% que escolheram branco, nulo ou não foram votar.
A Quaest ouviu presencialmente 1.544 pessoas entre 8 e 12 de junho de 2022. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou menos, e o intervalo de confiança é de 95%.

VOTO NO LEGISLATIVO

O desejo de mudanças na Câmara não significa que todo eleitor irá se adiantar muito ao pleito, segundo a pesquisa, já que 48% dos entrevistados disseram que cravam o voto somente nos últimos 15 dias - desses, 36% disseram que escolher "na última semana ou mais tarde". Outros 47% disseram escolher um nome "pelo menos um mês antes".
Entre os motivos que justificam o voto, gostar das propostas apresentadas foi a opção mais popular (48%), seguido do fato do candidato ser da mesma região ou cidade do eleitorado (36%).
A pouco mais de 1 mês para o início oficial das campanhas eleitorais, apenas 1% dos entrevistados responderam que o candidato ideal deve apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou o presidente Jair Bolsonaro (PL), os dois primeiros colocados na disputa, segundo as últimas pesquisas eleitorais. A maioria (47%) privilegia "ser honesto" e "cumprir promessas" na hora de votar.
Os temas prioritários para a campanha são educação e saúde, empatados com 83% das respostas, que podiam ser múltiplas para este questionamento. A economia aparece com 32% dos votos, seguida da infraestrutura, com 11%. O tema da segurança teve 1% das respostas.

Veja Também

Fachin defende imprensa livre e diz que democracia perde com morte de Bruno e Dom

ANJ lança mostra sobre a importância do jornalismo para a democracia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Saúde Democracia Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados