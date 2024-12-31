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Seguro

Lula sanciona lei que impede volta do DPVAT em 2025

Cobrança havia sido encerrada por uma medida provisória assinada pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2019 e estava prevista para retornar o próximo ano

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 17:14

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

31 dez 2024 às 17:14
seguro tinha a finalidade de garantir indenizações por danos pessoais a vítimas de acidente de trânsito
Seguro tinha a finalidade de garantir indenizações por danos pessoais a vítimas de acidente de trânsito Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (31) a Lei Complementar 211, que impede a retomada do Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT, o antigo DPVAT). A decisão faz parte do pacote de corte de gastos do governo.
Confira aqui o texto completo da Lei.
No dia 18 de dezembro, os deputados e o governo já haviam firmado acordo pela revogação da lei que criaria o novo SPVAT. A volta do seguro para 2025 havia sido prevista por uma lei complementar assinada no último mês de maio.  
O seguro tinha a finalidade de garantir indenizações por danos pessoais a vítimas de acidente de trânsito e seria obrigatório. Estariam previstas indenização por morte, por invalidez e reembolsos para assistências médicas e também serviços funerários.
Com a revogação da lei, vítimas de acidentes que não tiverem seguro privado não terão direito a indenizações. A cobrança havia sido encerrada por uma medida provisória assinada pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2019.  
Lula sanciona lei que impede volta do DPVAT em 2025

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