Lula recebe alta após ficar 3 dias internado em SP

Lula participa do debate “A defesa da democracia no Brasil” hoje em Berlim, Alemanha. Crédito: Ricardo Stuckert/Instituto Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta na manhã desta terça-feira (09) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ficar três dias internado com um quadro de bacteremia.

Boletim médico divulgado pelo hospital informa que Lula, 75, deu entrada no sábado (6), foi internado e medicado com antibióticos por via venosa. Bacteremia é uma infecção bacteriana do sangue. ​

O comunicado diz ainda que ele se encontra clinicamente estável e foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelos médicos David Uip e Roberto Kalil Filho.

Em janeiro, foi divulgado que Lula teve diagnóstico de Covid durante viagem a Cuba, no fim de 2020. O petista, que estava sem sintomas, precisou ficar em quarentena por 14 dias no país. O ex-presidente havia viajado para participar de um documentário sobre a América Latina dirigido pelo cineasta americano Oliver Stone.

Na ocasião, Lula fez uma tomografia que apontou lesões pulmonares compatíveis com Covid-19. Ele voltou para o Brasil no último dia 20.

O ex-presidente, que passou um ano e sete meses preso entre 2018 e 2019, aguarda em liberdade o julgamento de seus recursos em instâncias superiores contra condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná em dois processos.

Também nesta terça-feira, ele obteve uma vitória no Supremo Tribunal Federal, em sessão em que a Segunda Turma da corte manteve a autorização para que sua defesa acesse mensagens de procuradores da Lava Jato que tinham sido apreendidas com hackers presos na Operação Spoofing.