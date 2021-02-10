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Bacteremia

Lula recebe alta após ficar 3 dias internado em SP

Boletim médico divulgado pelo hospital informa que Lula, 75, deu entrada no sábado (6), foi internado e medicado com antibióticos

Publicado em 

09 fev 2021 às 21:31

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 21:31

Lula participa do debate “A defesa da democracia no Brasil” hoje em Berlim, Alemanha.
Lula participa do debate “A defesa da democracia no Brasil” hoje em Berlim, Alemanha. Crédito: Ricardo Stuckert/Instituto Lula
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta na manhã desta terça-feira (09) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ficar três dias internado com um quadro de bacteremia.
Boletim médico divulgado pelo hospital informa que Lula, 75, deu entrada no sábado (6), foi internado e medicado com antibióticos por via venosa. Bacteremia é uma infecção bacteriana do sangue. ​
O comunicado diz ainda que ele se encontra clinicamente estável e foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelos médicos David Uip e Roberto Kalil Filho.
Em janeiro, foi divulgado que Lula teve diagnóstico de Covid durante viagem a Cuba, no fim de 2020. O petista, que estava sem sintomas, precisou ficar em quarentena por 14 dias no país. O ex-presidente havia viajado para participar de um documentário sobre a América Latina dirigido pelo cineasta americano Oliver Stone.
Na ocasião, Lula fez uma tomografia que apontou lesões pulmonares compatíveis com Covid-19. Ele voltou para o Brasil no último dia 20.

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O ex-presidente, que passou um ano e sete meses preso entre 2018 e 2019, aguarda em liberdade o julgamento de seus recursos em instâncias superiores contra condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná em dois processos.
Também nesta terça-feira, ele obteve uma vitória no Supremo Tribunal Federal, em sessão em que a Segunda Turma da corte manteve a autorização para que sua defesa acesse mensagens de procuradores da Lava Jato que tinham sido apreendidas com hackers presos na Operação Spoofing.
O ex-presidente pretende usar esse material em seu pedido de anulação das sentenças da Lava Jato.

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