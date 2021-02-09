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Moro é alvo de protesto em seminário por mensagens trocadas com procuradores

O seminário, organizado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, tinha como tema as lições e o legado da Lava Jato
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 fev 2021 às 18:30

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 18:30

Ex-ministro da Justiça Sergio Moro
Ex-ministro da Justiça Sergio Moro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Durante participação em seminário virtual nesta terça-feira (9) sobre a Lava Jato, Sergio Moro foi alvo de um protesto relacionado a mensagens trocadas com procuradores da operação sobre casos sob sua responsabilidade quando era juiz.
"Moro, explica as mensagens da #VazaJato", dizia mensagem exibida no webinário feito via aplicativo Zoom. Vaza Jato foi o apelido dado para o vazamento do conteúdo das conversas entre Moro e os procuradores.
O seminário, organizado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tinha como tema as lições e o legado da Lava Jato, e contou com alunos da faculdade na audiência.
A autora do protesto vive em São Paulo, trabalha com comunicação e entrou com o próprio nome na atividade.
Ela diz que recebeu o link de acesso ao seminário e passou a acompanhá-lo com a câmera desligada. Durante o evento, fez o cartaz, pediu para o namorado segurar, ligou a câmera e tirou um print da tela. Na sequência, retirou-se do seminário.

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