Moro é alvo de protesto em seminário por mensagens trocadas com procuradores

Ex-ministro da Justiça Sergio Moro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Durante participação em seminário virtual nesta terça-feira (9) sobre a Lava Jato, Sergio Moro foi alvo de um protesto relacionado a mensagens trocadas com procuradores da operação sobre casos sob sua responsabilidade quando era juiz.

"Moro, explica as mensagens da #VazaJato", dizia mensagem exibida no webinário feito via aplicativo Zoom. Vaza Jato foi o apelido dado para o vazamento do conteúdo das conversas entre Moro e os procuradores.

O seminário, organizado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tinha como tema as lições e o legado da Lava Jato, e contou com alunos da faculdade na audiência.

A autora do protesto vive em São Paulo, trabalha com comunicação e entrou com o próprio nome na atividade.